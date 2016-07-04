Киев, 27 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2016, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. НАТО

Церемония начала учений прошла в Центральном военном городке Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи. По данным Минобороны Украины, участие в учениях принимает более 1800 военнослужащих из 14 стран-членов НАТО. Они делятся опытом с украинскими военными.

В рамках военных маневров задействована бронетехника и армейская авиация, проводятся учебные стрельбы из стрелкового оружия. Ожидается, что учения Rapid Trident-2016 продлятся до 8 июля.

В свою очередь спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко добавил, что в учениях от Украины впервые примет участие рота из состава бригады быстрого реагирования Национальной гвардии. «На этих учениях нацгвардейцы получат опыт военной подготовки, основанной на современной модели военного управления стран-членов НАТО», — сказал Лысенко.

Он также проинформировал, что украинские десантники приняли участие в курсах подготовки водителей инструкторов бронемашин «Хамви» в Германии.

«Тренировки проходили на военной базе США под руководством американских военных. В частности, десантники отработали действия экипажа при опрокидывании техники, вождение, и преодоление различных природных и водных преград», — подытожил Лысенко.

Руководство Львовского гарнизона и командование международных военных учений просит местных жителей и граждан, которые планируют свой отдых в этой местности, «с пониманием отнестись к определенным ограничениям и неудобствам, связанным с проведением международных военных учений и усиленным мерами безопасности со стороны военных».

Напомним, 24 июня в палате представителей американского Конгресса появился законопроект, в котором предусмотрена финансовая помощь Украине на 2017 год в размере более $663 млн. «Из средств, предусмотренных этим законом, не менее $337,857 млн должны быть доступными для получения помощи Украине», — говорится в законопроекте. В дополнение к этой сумме в качестве поддержки также выделяется $325,608 млн, в том числе за счет кредитных гарантий.