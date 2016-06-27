Кишинёв, 27 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Буюканский районный суд столицы Молдавии Кишинева 27 июня вынес приговор по делу бывшего премьер-министра страны Владимира Филата, обвиняемого в коррупции и причастности к краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании суда, которое, как и весь процесс, проходило в закрытом режиме, Филат произнес последнее слово, после чего судьи удалились для принятия решения.

pixabay.com В тюрьме

На оглашение приговора в зал заседания была приглашена пресса. Суд признал Филата виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния и приговорил его к девяти годам тюрьмы в пенитенциарном учреждении закрытого типа, а также к уплате штрафа и конфискации части имущества.

Суд также лишил Филата высшей государственной награды Молдавии — «Ордена республики» и запретил ему занимать государственные должности сроком на пять лет.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Филат был арестован по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Сам политик своей вины не признает и обвиняет в своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии.

Прокуратура Молдавии требовала приговорить Владимира Филата к 19 годам тюрьмы. Сам Филат в свою очередь заявлял, что приговор ему уже написан Плахотнюком, и прогнозировал, что получит 16−18 лет тюрьмы. Защита Филата настаивала на его невиновности, а его сторонники называли происходящее «политической расправой».