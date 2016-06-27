Курск, 27 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Курске разбился кровельщик, сорвавшийся с крыши во время работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности, а также требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть рабочего

Hans Дымоход на крыше дома

По версии следствия, 21 мая на улице Маяковского работник ОАО «ЭКАС — Оргпищепром +» занимался ремонтом кровли одного из домов. Из-за нарушений правил техники безопасности кровельщик монтажного участка упал с крыши и получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области возбуждено уголовное дело статье «Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных должностных лиц.