Брюссель, 27 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) должны участвовать в дискуссиях с Россией по поводу текущих мировых проблем. Об этом, как сообщает Financial Times, говорится в новой стратегии безопасности ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Мы (власти ЕС) будем вовлекать Россию в обсуждение разногласий и сотрудничать, если и когда наши интересы будут совпадать», — говорится в документе.

При этом в ЕС по-прежнему считают, что странам Европы нужно отвечать на «стратегический вызов руководства РФ» единым «фронтом».

Ожидается, что документ будет представлен главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини 29 июня на саммите Европейского союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между РФ и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.

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