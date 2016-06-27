Волгоград, 27 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Названо имя третьего посла Волгограда на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Им стал ветеран «Ротора» Александр Никитин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 27 июня, его кандидатуру предложили любители волгоградского футбола.

volganet.ru Александр Никитин

В разные годы спортсмен выступал за команды «Торпедо» (Волжский), СКА (Ростов-на-Дону), «Малакс» (Финляндия), но главные этапы карьеры футболиста связаны именно с «Ротором». В 1985 году Александр Никитин помог команде выйти в высшую лигу, до 1990 года был капитаном «Ротора», в 1993-м году завоевав серебряные медали чемпионата России по футболу. Всего за команду «Ротор» Александр Никитин провел более 300 матчей и забил более 100 голов. Вызывался в Олимпийскую сборную и вторую сборную СССР по футболу. Признавался лучшим бомбардиром чемпионата СССР среди команд первой лиги.

После завершения игровой карьеры Александр Никитин работал в ФК «Ротор» на различных должностях: тренером, генеральным директором, спортивным директором. С 2012 года является заместителем директора волгоградского стадиона «Трактор», осуществляет активную публичную деятельность, в том числе в составе общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

Также по теме: Четыре матча группового турнира ЧМ-2018 достались Волгограду

Теперь Александр Никитин будет представлять Волгоград в рамках мероприятий ЧМ-2018 года. Соответствующее соглашение губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и прославленный волгоградский футболист подписали на Центральном стадионе города Волжского во время встречи главы региона с футбольной общественностью.

Андрей Бочаров отметил, что спортивные достижения Александра Никитина — пример для сотен мальчишек, увлекающихся футболом, а также высказал уверенность, что в ранге посла он будет достойным представителем города-героя и его жителей, «с честью справится с задачами по продвижению спорта и здорового образа жизни».

Напомним, послами Волгограда — города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ уже являются прославленная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и бывший нападающий «Ротор», лучший бомбардир в истории чемпионатов России Олег Веретенников.