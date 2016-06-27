Москва, 27 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал будущих депутатов Госдумы разобраться с отчетным рабством как учителей, так и работников свей социальной сферы.

Цитата из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». Реж. Никита Михалков. 1974. СССР Горы отчётности

«То количество отчетов, которые нужно писать, не оставляют просто времени на детей… Я сам не знал: только 30% бумаг, которые приходится заполнять, имеют отношение к министерству образования, а 70% — это вообще какие-то бумажки, которые другие ведомства рождают», — сказал он на съезде партии.

«Я, конечно, и сам этим займусь, и просил бы «Единую Россию» на законодательном уровне разобраться с этим отчетным рабством. Это кстати касается вообще всей социальной сферы», — подчеркнул Медведев.