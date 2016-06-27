Ростов-на-Дону, 27 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Дети в песочнице

В Ростовской области подведены итоги первой оздоровительной смены. Как проинформировали ИА REGNUM 27 июня в региональном управлении Роспотребнадзора, за нарушения требований санитарного законодательства составлено 382 протокола, вынесено 173 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 453,8 тыс. рублей.

Нарушения касались санитарного содержания помещений, обеспечения условий для соблюдения правил личной гигиены, отсутствия москитных сеток или дырок в них, приготовления и применения моющих и дезинфицирующих средств. Контроль за питанием детей документально фиксировался с нарушениями, условия хранения пищевых продуктов не всеми соблюдался, в некоторых учреждениях обрабатывали столовую посуду, пренебрегая правилами.

Как отмечают в ведомстве, с начала летней оздоровительной кампании для детей открыто свыше 800 донских здравниц, в том числе загородного типа, дневного пребывания, а также палаточные городки. В детских лагерях отдохнули 54,5 тыс. человек. Ни одно учреждение не работало без соответствующего разрешения.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что детский лагерь «Пионер» в Неклиновском районе оказался не готов к приёму детей, поэтому на определенный срок его закрыли до устранения нарушений.

Подробнее: В Ростовской области к лету оказался не готов детский лагерь «Пионер»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные проверки прошли в детских лагерях Дона в связи с трагедией, которая произошла на Сямозере в Республике Карелия. Полиция и спасатели проверили инвентарь, проведение инструктажа и квалификацию вожатых.