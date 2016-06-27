Москва, 27 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Для подтверждения качества готового продукта и норм его производства в России может появиться «Православный стандарт». Письмо с таким предложением председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак направил патриарху Кириллу, сообщали в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

В православной традиции нет понятия, аналогичного мусульманскому «халяль» или иудейскому «кашрут». Как рассказал Владимир Слепак, «Православный стандарт» представляет собой систему добровольной сертификации. Предполагается, что основными участниками системы станут предприниматели, придерживающиеся православных взглядов, а также храмы и монастыри, которые производят разнообразные продукты питания и проводят православные ярмарки.

«Потребительское недовольство достигло критической отметки. Сегодня практически каждый гражданин имеет негативный опыт приобретения некачественных товаров и услуг. Товары на полке одинакового ассортимента невозможно отличить друг от друга, стала нормой недобросовестная реклама, навязывающая нам вредные для здоровья продукты. Наступил момент, когда нужны решительные действия со стороны потребителей, которых должна объединить реальная, авторитетная структура, именно поэтому я обратился к патриарху Кириллу с просьбой поддержать этот проект», — сказал Владимир Слепак.

Еще одна цель «Православного стандарта» — продвижение продуктов, которые производятся на базе монастырских хозяйств.

Предполагается, что представители РПЦ войдут в совет, который будет принимать решение по сертификации продукции, а товары, с успехом прошедшие эту процедуру, будут отмечены специальным логотипом с голубем и пальмовой ветвью.

Производители, сертифицировавшие продукцию по «Православному стандарту», должны будут следить, чтобы их товары во время постов соответствовали необходимым пищевым ограничениям. Стандарт предполагает и сертификацию таких услуг, как православные ярмарки, выставки и паломнические поездки.