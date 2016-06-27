Минск, 27 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко видит политический подтекст в последних скандалах с допингом и озабочен тем, что происходит в мире вокруг Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом он заявил 27 июня на совещании о ходе подготовки белорусских спортсменов к Олимпийским играм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2016

«Спорт — это большая политика. Вы видите, что происходит сейчас, какая идёт борьба. Наверное, всё-таки какой-то политический подтекст в этом есть. Если мы этими допингами баловались, то мало не покажется. Я абсолютно за чистоту спорта», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава постсоветской республики отметил, что белорусские спортсмены имеют шанс завоевать больше медалей в честной борьбе: «Если кто-то принимает запрещённые препараты, то с этим надо бороться. И нам это выгодно. Если мы не будем сторонниками чистого спорта, мы проиграем. Потому что крупные государства всегда найдут возможность нас в этом переиграть. Если чистый спорт, у нас больше возможностей завоевать медали».

По словам Лукашенко, для спорта высших достижений в Белоруссии делается всё необходимое. «Не думаю, что кто-то может сказать, что не хватило каких-то средств, чтобы подготовиться к Олимпиаде», — отметил он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не повезёт «туристов» на Олимпиаду в Бразилию, и поинтересовался, в каких видах спорта у национальной команды есть реальные шансы на достойное выступление, каково количество и качество лицензий. «Мы отошли от практики конкретных медальных планов. Наверное, это правильно. Не нужно излишне давить на спортсменов. Однако если мы видим, что шансов нет, позорить страну и тратить народные деньги не нужно», — заявил он.

Глава постсоветской республики также выразил озабоченность в связи с происходящим в мире вокруг Олимпийских игр. «Все мы следим через СМИ за тем, что спорт переходит в большую политическую плоскость. Это касается и допинговых вопросов, особенно мельдония, ставшего вдруг всемирно известным. В этой связи важно знать, коснулась ли эта проблема наших спортсменов и насколько. Скрывать ничего не надо. Вы видите, начали ковыряться уже в пробирках восьмилетней давности», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что в случае выявления допинга в пробах белорусских спортсменов на Олимпиаде-2016 последует персональная ответственность. «Имейте в виду, что не должно быть ситуации, когда у нас в ходе выступления в Бразилии или через восемь лет начнут отбирать медали. Этого быть не должно. За такие факты будет персональная ответственность. В Минске осенью соберётся вся олимпийская элита Европы — и нам не должно быть стыдно на этом форуме», — заявил он.