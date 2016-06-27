Ярославль, 27 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Свыше 2 тысяч перевозчиков из Ярославской области зарегистрировали в системе «Платон» 5200 большегрузных транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре обслуживания пользователей Системы «Платон» в Ярославле.

«Регистрация в системе — это не только обязательство владельцев «12-тонников», но и удобство для бизнеса, зарегистрированные перевозчики могут соблюдать закон и удобными для себя способами вносить плату, а также получить бесплатные и уникальные для подобных европейских систем сервисы», — утверждает руководитель Центра обслуживания пользователей Системы «Платон» в Ярославле Елена Кунгурцева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, введение системы «Платон» вызвало в конце 2015 года протесты среди ярославских дальнобойщиков, которые присоединились к общероссийской акции. Правительство в результате смягчило условия введения системы.

Штраф за движение по федеральным дорогам без внесения платы составляет 5 тыс рублей, повторный штраф — 10 тыс. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM сами представители перевозчиков, далеко не все зарегистрировавшиеся в системе платят за движение по дорогам. «Если нет необходимости, то в Московскую область мы не заезжаем, а только там есть рамки с которых выписывается штраф. Конечно, у кого госконтракт, те были вынуждены зарегистрироваться, но те, для кого это последние деньги, находят способы не платить», — рассказал один из дальнобойщиков, попросивший не называть его фамилию. Что же касается сервисов «Платона», то, как отметил собеседник агентства, ярославские перевозчики ими, как правило, не пользуются.

С 15 ноября 2015 года размер платы составляет 1,5293 рубля за один километр. Правительство РФ изначально снизило тариф на 59% от установленного ранее размера платы в 3,73 руб., а в марте 2016 года продлило действие льготного размера платы до специального решения.