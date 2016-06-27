Калуга, 27 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Людиновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Хвастовичского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

kaluga24.tv Смертельная охота

Как сообщила 27 июня следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Елена Шатохина, по версии следствия, 24 июня 2016 года в вечернее время подозреваемый, находясь на охоте со своим 58-летним братом в лесном массиве на территории Хвастовичского района, проявляя небрежность, не убедившись в полной безопасности своих действий, приняв за косулю своего брата, находящегося от него в 30 метрах в траве, произвел из охотничьего карабина один выстрел в направлении находившегося в траве потерпевшего.

В результате выстрела потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде огнестрельного пулевого ранения грудной клетки, от которого он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.