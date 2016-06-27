Москва, 27 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. По приглашению финского президента Саули Ниинистё 1 июля президент РФ Владимир Путин посетит Финляндию. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Совместная пресс-конференция Пезидентов России и Финляндии. 2015

«В ходе предстоящих переговоров в городе Наантали планируется обсуждение широкого круга вопросов развития российско-финляндских отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальных тем межрегионального и приграничного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Стороны планируют обменяться мнениями «по ключевым проблемам международной повестки дня и взаимодействию в многосторонних организациях».