Москва, 27 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Осенью 2016 года планируется провести этап проверки остаточных знаний студентов вузов. Это добровольно. Об этом сегодня, 27 июня, заявил начальник управления государственных услуг Рособрнадзор Сергей Банников на совещании, посвященном эксперименту по независимой оценке знаний студентов, сообщили в ведомстве.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

По его словам, при проверке остаточных знаний у студентов использоваться будут те же материалы, что и в летнюю экзаменационную сессию.

В ведомстве напомнили, что эксперимент по объективной оценке знаний студентов максимально приближен к естественным условиям экзаменационной сессии и предполагает сдачу экзаменов и зачетов в форме собеседования и письменных ответов.

Особенность заключается в том, что знания учащихся проверяют преподаватели, которые не проводили занятия у опрашиваемых студентов. В качестве сторонних наблюдателей привлекаются преподаватели из другого вуза.

Напомним, в настоящее время завершен третий этап эксперимента. В нем, по данным Рособрнадзора, приняли участие 6,5 тыс. учащихся из 102 вузов. Всего для сдачи экзаменов независимым экспертам в летнюю сессию 2016 года было заявлено 240 дисциплин. На первом этапе эксперимента на участие заявились 350 студентов разных курсов из шести вузов страны. Экзамен проводился по 10 дисциплинам. На втором, в июне 2015 года, участвовали уже 1,5 тысячи человек из 29 вузов, экзамен проводился по 60 дисциплинам.