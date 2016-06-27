Москва, 27 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Снижение долгосрочного рейтинга Великобритании будет иметь негативные последствия, но дальнейшего обрушения котировок на европейских биржах не последует. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июня директор филиала инвесткомпании «БКС премьер» Константин Ванеев, комментируя снижение рейтинговым агентством Moody's прогноза по долгосрочному рейтингу Великобритании в связи с прошедшим референдумом по выходу из ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

«Снижение рейтинга, безусловно, будет иметь негативные последствия, но скорее в рамках общей ситуации, которая сложилась вокруг выхода Великобритании из ЕС. По большому счету, подобные новости уже заложены в котировки крупнейших европейских финансовых структур, которые обрушились на 10−15% после известия об итогах референдума. Вряд ли дальнейшая реакция рынка будет столь же драматичной», — пояснил он.

Решение британцев о выходе страны из ЕС было неожиданным для рынков, констатирует эксперт. «Судя по негативной динамике фунта, сырьевых площадок и европейских рынков акций, можно однозначно утверждать, что такой исход голосования стал большим сюрпризом для абсолютного большинства участников», — отметил он.

При этом влияние итогов британского референдума на российский рынок опосредовано, подчеркнул Ванеев. «Мы можем пострадать лишь от сопутствующего снижения цен на нефть — это ключевая переменная для России. В целом же это в большей степени история Европы и их политиков, нежели нашего рынка. Первая реакция наших индексов и курса рубля все это подтверждает. Сопоставимого падения с европейскими рынками мы пока не видим: нефть и без Brexit уже показывала признаки разворота. Цены могут вновь плавно падать в среднесрочной перспективе, и такой сценарий был бы и без британского фактора», — отмечает Ванеев.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по долговому и долгосрочному рейтингам Великобритании со «стабильного» на «негативный». Снижение рейтингов связано с итогами состоявшегося 23 июня в Великобритании референдума по выходу из ЕС, на котором за Brexit проголосовали 52% участников референдума, говорится в сообщении Moody's.