Калуга, 27 июня, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Двухмиллионную тонну готового проката произвел электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга (входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК), производитель широкого спектра сортового и фасонного проката строительного назначения, произвел, сообщила 27 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель завода Гульнара Волкова.

Фото пресс-службы НЛМК-Калуга

По ее словам, ранее в этом году завод отметил выплавку трехмиллионной тонны стали в электросталеплавильном цехе. Высококачественная сталь используется предприятием для выпуска около 20 видов и типоразмеров сортового и фасонного проката на современном прокатном стане, либо реализуется на рынке в виде квадратной заготовки.

НЛМК-Калуга был запущен в июле 2013 года на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области в непосредственной близости от Москвы, крупнейшего строительного рынка в России. В основе проекта заложена концепция мини-завода, предполагающая размещение комплекса электросталеплавильного и прокатного производства рядом с источниками сырья и потребителями готовой продукции.

Технологические решения, заложенные при строительстве предприятия, позволяют оперативно перенастраивать прокатный стан на выпуск различных видов сортового проката в зависимости от требований клиентов и рыночной конъюнктуры.

В 2015 году компания получила сертификат DIN 488, который открыл новые возможности по реализации продукции. Сертификат позволяет использовать арматуру НЛМК-Калуга в строительной индустрии стран Европы. В 2016 году арматура НЛМК-Калуга сертифицирована для поставок в Литву и Белоруссию.

«Ежегодно продукция завода может покрывать потребности строительства 12,5 млн кв. м жилья в монолитных и кирпично-монолитных домах или 19,5 млн кв. м жилья в панельных домах», — подчеркнула Волкова.