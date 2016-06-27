Грозный, 27 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Печальная статистика гибели детей в водоемах пополнилась еще двумя случаями. Сразу в двух районах Чечни — Шалинском и Шелковском — 23 июня утонули два подростка.

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По предварительной информации, мальчики находились в местах, часто используемых для купания, но при этом непригодных и не приспособленных для этого. С ними рядом не было никого из взрослых.

Как сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона, ведомством организована проверка по факту смерти несовершеннолетних. По ее итогам будет дана принципиальная оценка того, как органы местного самоуправления, а также контролирующие организации обеспечивают безопасность людей на водных объектах.

Кроме того, будет оценено отношение родителей к своим обязанностям по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. По выявленным нарушениям закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Чечне утонули на водных объектах двое детей. Трехлетняя девочка упала в реку в селе Мескер-Юрт Шалинского района. В Наурском районе 13-летний мальчик утонул в озере. В обоих случаях взрослых во время происшествия рядом с детьми не было.