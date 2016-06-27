Тверь, 27 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. «Росагролизинг» позитивно оценивает результаты сотрудничества с Тверской областью и готов содействовать развитию в регионе племенного пушного звероводства. Об этом заявила заместитель генерального директора компании Наталья Зудина в рамках XV съезда партии «Единая Россия», открывшегося 26 июня в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

«Безусловно, указанную работу мы делаем при поддержке главы Тверской области Игоря Михайловича Рудени, поддержку оказывает и депутат Государственной Думы Светлана Максимова. Считаем, что у Тверской области серьезный аграрный потенциал по всем направлениям. Это касается растениеводства, племенного животноводства, производства мяса и молока», — сказала Наталья Зудина.

В числе направлений, которое получит поддержку «Росагролизинга», — племенное пушное звероводство. «Компанией «Росагролизинг» принято решение об одобрении заявки по техническому переоснащению зверосовхоза «Савватьево», — сообщила Наталья Зудина.

Съезд «Единой России» проходит в Москве 26−27 июня. В первый день делегация Тверской области приняла участие в работе дискуссионных площадок «Образование и наука», «Аграрная сверхдержава». В работе второго дня съезда примет участие исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя.

Добавим, что в апреле между правительством Тверской области и АО «Росагролизинг» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки сельхозпроизводителей. Цель — создание условий для развития агропромышленного комплекса за счет технического и технологического обновления. С момента подписания соглашения АО «Росагролизинг» заключило с местными аграриями 24 договора на поставку 30 единиц техники на общую сумму более 64 млн рублей. Всего за период сотрудничества региона с компанией заключено 183 договора лизинга на сумму более 1,1 млрд рублей.