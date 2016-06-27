Москва, 27 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. 27 июня в Москве открыли памятник основателю трансплантологии Владимиру Демихову. Монумент установлен в помещении Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

Владимир Демихов

«Сегодня мы открываем памятник человеку мира, учителю всех великих трансплантологов. Для нас открытие памятника Владимиру Петровичу еще один серьезный шаг, который должен научить российское здравоохранение видеть таланты, поддерживать их самим, а не тогда, когда они уже признаны в мире и возвращаются на родину», — заявила на открытии министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Добавим, 27 июня в Москве открылся VIII Всероссийский съезд трансплантологов, который проводится один раз в два года. В рамках съезда, приуроченного к 100-летнему юбилею Демихова, рассмотрят вопросы развития донорства и сердечно-сосудистой хирургии.

Напомним, благодаря экспериментам Владимира Демихова стала возможной первая пересадка донорского сердца, легких и печени человеку. Демихов преимущественно работал с собаками: эксперименты были поиском наилучшего варианта пересадки. Он впервые в мире провел операцию по пересадки головы щенка на шею взрослой собаки: хирург сам разработал способ пересадки и успешно реализовал его. В 1960 году издал первую в мире монографию по трансплантологии «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте».