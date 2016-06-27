Челябинск, 27 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Новая концепция развития Челябинского тракторного завода будет представлена губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в начале июля 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

ЧТЗ в 1930-е

Сообщение о формировании новой экономической стратегии было озвучено на прошедшем заседании рабочей группы по содействию промышленным предприятиям региона, в рамках визита на Челябинский тракторный завод вице-губернатора Руслана Гаттарова.

«Мы побывали на производстве двигателей, в том числе специального назначения. Это производство модернизировано, является рентабельным. Но есть вторая часть производства, где выпускают гражданскую продукцию — известные во всем мире бульдозеры. Там ситуация сложнее. Сегодня с новым руководством завода обсудили стратегию предприятия по выходу из сложившейся ситуации», — пояснил Руслан Гаттаров.

Сложность обстановки на заводе обозначил и недавно назначенный и. о. генерального директора Вячеслав Юматов. Из острых проблем были отмечены задолженность перед коммерческими банками, федеральной налоговой службой, пенсионным фондом и поставщиками энергоресурсов. Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» сообщил и о положительных в последнее время тенденциях на производстве — это увеличение товарного выпуска продукции и выручки от реализации на 25%.

Улучшение положения на заводе в последнее время связано с реализацией господдержки в 2015 году. Предприятие получило субсидию федерального бюджета в размере более 4 млрд рублей. Вместе с этим, заводу готовят госгарантии сроком до 5 лет в общем объеме 4,8 млрд рублей для рефинансирования задолженностей по кредитам. «Государственная субсидия позволила в начале этого года начать гасить долги по зарплате, налогам, запустить расчет с энергетиками, поставщиками материалов и комплектующих, оживить производство», — добавил Вячеслав Юматов.

Но главную новость, позволяющую понять направление курса в стратегии, вырабатываемой руководством завода и экономическим блоком правительства Челябинской области, сообщил Руслан Гаттаров. Вице-губернатор заявил, что стратегия развития завода предусматривает привлечение инвестора и оптимизацию производства тракторов и другой строительной техники. Ведутся переговоры с крупными китайскими машиностроительными компаниями для локализации их производств. «Часть территории завода избыточна для тех задач, которые он решает сегодня. ЧТЗ необходимо провести локализацию производства, всю остальную площадь, естественно, в рамках законодательства, можно перевести в индустриальный парк и отдать инвесторам, — прокомментировал вице-губернатор. — Это позволит создать новые высокотехнологичные производства, новую налоговую базу, высокооплачиваемые рабочие места. Здесь смогут работать те сотрудники, которые были высвобождены ранее». Однако отразится ли новая стратегия на финансовом оздоровлении ЧТЗ и улучшит ли социально-экономическое положение в Челябинске, вице-губернатор не уверен.

Отметим, задачу локализации производств зарубежных компаний в Челябинской области также озвучил глава министерства экономического развития Челябинской области Сергей Смольников на прошедшем 24 июня круглом столе в «Аргументах и фактах», посвященном кризисным тенденциям в регионе.

Напомним, завод ЧТЗ попал в сложную экономическую ситуацию практически сразу после распада СССР. В последующие годы, в 1990-е и 2000-е предприятие постоянно снижало объем производства продукции и сокращало персонал. С более чем 60 тыс. занятых на ЧТЗ, в настоящее время количество сотрудников сократилось до численности менее 9 тыс. человек, часть из которых трудится в режиме не полной занятости.

Объемы падения производства также ставили рекорды. В конце существования СССР производилось до 30 тыс. тракторов в месяц. В постсоветское время производство постоянно снижалось. В настоящее время в планах руководства завода довести производство тракторов до 120 единиц в месяц.

В настоящее время полностью загружен лишь цех по производству танковых дизельных двигателей, которые поставляются для сборочного конвейера в Нижний Тагил на оборонное предприятие «Уралвагонзавод». Также цех дизельных моторов производит поставки по контрактам иностранным заказчикам.