Тбилиси, 27 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС Грузии генерал-майор Вахтанг Капанадзе и заместитель министра обороны Грузии Бесик Лоладзе 27 июня провели встречу с делегацией командования США в Европе.

U.S. Army Учения Jackal Stone-2014

По информации оборонного ведомства, визит американской делегации связан с предстоящими совместными грузино-американскими учениями Jackal Stone. Цель визита — изучение процесса подготовки к этим учениям и планирование мероприятий на будущее.

Как было отмечено на встрече, участие Грузии в подобных учениях имеет как практические, так и политические результаты. Особое внимание стороны уделили завершившимся несколько дней назад учениям «Достойный партнер 2016».

Проведение учений Jackal Stone планируется в августе. В них примут участие до 500 американских военнослужащих и 130 представителей МВД Грузии и Службы госбезопасности. Участие министерства обороны Грузии будет выражено в оказании логистической поддержки.

Сценарий учений охватывает проведение антитеррористических и полицейских операций.