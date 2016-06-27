Махачкала, 27 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Жители села Цехок и Генух Цунтинского района Дагестана, пострадавшие от пожаров в 2014 и 2015 годах, вышли на митинг на центральную площадь Махачкалы с требованием выплатить обещанные им компенсации, передает 27 июня корреспондент ИА REGNUM.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

Участники акции утверждают, что им выплатили только по пять тысяч рублей, а остальные деньги только обещают выплатить вот уже два года. «Некоторым из нас вообще негде жить, кто-то остановился у родственников, а кто-то на свои средства кое-как восстанавливает жилье. Государство не помогает. Мы просим обратить внимание на проблему. Сегодня обещали нам встречу с властями», — заявил ИА REGNUM один из участников акции. В настоящий момент погорельцы в сопровождении сотрудников полиции ушли от Дома правительства к близлежащему парку, где они дожидаются приглашения на встречу.

Напомним, пожар в селе Генух Цунтинского района произошел 19 апреля 2014 года. Тогда, по данным МЧС, в огне было уничтожено восемь жилых домов. Позже местные жители сообщали о том, что сгорели 24 домостроения. А в селе Цехок того же района в августе прошлого года сгорело шесть домов.

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