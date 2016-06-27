Москва, 27 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Благодаря работе созданной в 2011 году в столице сети сердечно-сосудистых центров смертность от инфарктов и инсультов сократилась на две трети, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения нового сосудистого центра ГКБ № 3 в Зеленограде, сообщает официальный портал мэрии Москвы.

mos.ru Сергей Собянин посещает новый сосудистый центр ГКБ № 3 в Зеленограде

В 29 сосудистых центрах, равномерно распределенных по территории Москвы, пациентам с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями оказывают экстренную помощь. Показатели скорости и качества оказания помощи, оперативности доставки больных выросли после оснащения центров самым современным оборудованием, отметил мэр.

Пять лет назад до 30% москвичей умирали от инфаркта, сегодня более 90% пациентов успешно проходят лечение и покидают больницы. Кроме того, с 30 до 85% увеличилась доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проводят ангиопластику — стентирование сосудов — с помощью специального оборудования, ангиографа.