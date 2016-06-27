Вершина Тёи, Хакасия, 27 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. «Начался шестой день голодовки работников ООО УК ВСТМ г. Абаза Куюковой Л. П. и Лактионова В. Вчера Лактионов В. по требованию мед. работников был госпитализирован. В настоящее время врачи восстанавливают его физическое состояние после пятидневного отказа от пищи», — говорится в сообщении инициатора акции протеста Константина Трещева в группе «Объявления в поселке Вершина Теи» в соцсети «Одноклассники» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

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Как сообщил Трещев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, голодовку он прекратил в связи с выполнением его требований. Владимир Локтионов действительно попал в больницу, а Луиза Куюкова продолжает участвовать в акции протеста.

В пресс-службе правительства Хакасии ИА REGNUM подтвердили, что один из участников голодовки госпитализирован: «Он на самом деле определен в больницу. Однако у нас есть информация, что на голодовку он больше выходить не будет. По поводу Константина Трещева, за май с ним начали рассчитываться. Голодовку он приостановил».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня в Хакасии вышел на голодовку работник «Тейского рудника» Константин Трещев. Позже к нему присоединились еще двое сотрудников предприятия. Голодающие требовали выплатить задолженность по зарплате за апрель и май 2016 года. Их требования постепенно были выполнены. Также к голодовке присоединились двое работников УК «ВСТМ» города Абаза — Владимир Локтионов и Луиза Куюкова. Они требовали погасить задолженность по зарплате, которая, по словам Трещева, тянется уже с конца прошлого года.