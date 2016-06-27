Краснодар, 27 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Далеко не все дороги курортов Краснодарского края безопасны как для автолюбителей, та и для пешеходов. К такому выводу пришли активисты краевого отделения Общероссийского народного фронта по итогам выездной проверки, проведенной в курортных поселках Дагомыс, Лоо и Лазаревское. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «фронтовиков» 27 июня, среди основных проблем — нерегулируемые перекрестки, нехватка надземных и подземных пешеходных переходов, отключения светофоров в ночное время и неисправная ливневка. Все эти недочеты в организации безопасности дорожного движения можно назвать серьезными.

siobhandolezalс Светофор

Так, выяснилось, то по ночам на федеральной трассе — Батумском шоссе выключают светофоры и пешеходам приходится переходить дорогу на свой страх и риск. Аналогичная ситуация на перекрестке Батумского шоссе с ул. Ленинградской. Из-за этого, по словам местным жителей, на нем нередки ДТП — машины проносятся на большой скорости и не успевают затормозить перед перекрестком. Неработающие в темное время суток светофоры есть и в Дагомысе.

В поселке Лазаревском выявлена проблема в организации работы надземных переходах, ведущих к морю и поликлинике. Несмотря на то, что переход официально работает с 8:00 до 20:00, кнопка вызова лифта в это время не работала. Это приводит к созданию аварийных ситуаций на дороге, так как инвалиды и мамы с колясками вынуждены пересекать оживленную магистраль вне перехода.

В Лоо много пешеходных переходов находятся прямо перед поворотами. «В пик курортного сезона, число приезжих машин на трассах резко увеличится, и ситуация станет еще опаснее. Ведь если местные водители знают, за каким поворотом можно ожидать пешеходов, то для гостей это может стать полной неожиданностью», — отметил участник дорожной инспекции Дмитрий Цопов.

Что касается состояния дорожного покрытия Батумского шоссе, являющегося частью федеральной трассы Джугба-Сочи то оно, по оценке «фронтовиков» находится в достаточно хорошем состоянии. Правда, как отметили, участники инспекции ОНФ, стоит свернуть вглубь курортных поселков, как начинаются типичные проблемы — ямы, разрушения верхнего слоя асфальта и обрушения обочины. По словам жителей поселка Лоо, местные второстепенные дороги не ремонтируются годами.

Как сообщало ИА REGNUM, аварийность на дорогах вызывает опасение и у властей Новороссийска. За первые полгода в городе-герое она выросла на четверть.