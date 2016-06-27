Чебоксары, 27 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Чувашии с 1 июля плата за коммунальные услуги подорожает в среднем на 4,4% по сравнению с декабрем 2015 года при максимально допустимом «отклонении» в размере 6,7%. При этом в 10 муниципальных образованиях рост тарифов превысит установленное ограничение в 6,7%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные были приведены сегодня, 27 июня, на брифинге по росту платы за коммунальные услуги.

ИА REGNUM Услуги водоснабжения в Чебоксарах дорожают

В структуру коммунальных услуг входят плата за водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, тепловую и электрическую энергию. По данным республиканской Госслужбы по тарифам, с 1 июля 2016 года размер платы за ЖКУ возрастёт на 4,4%. Данный рост платы обозначен для Чувашии правительством России и коснётся 254 муниципальных образований республики.

Максимальное ограничение («допустимое отклонение»), установленное для Чувашии, утверждено на уровне 6,7%. В 32 муниципальных образованиях республики рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги составит от 4,4% до 6,7%.

В 10 муниципальных образованиях рост платы за ЖКУ (либо за отдельно взятую коммунальную услугу) превысит установленный максимум — это связано с реализацией инвестиционных программ. Это коснётся пяти городов: в Чебоксарах в целом тарифы на коммунальные услуги вырастут на 8,1%, в Новочебоксарске — на 8,23%, в Шумерле — на 8,6%, в Канаше — на 7,7%, в Алатыре — на 6,8%. Из поселений наибольший рост тарифов ожидается в посёлке Ибреси (на 12,5%). Это связано с ростом платы за холодное водоснабжение и водоотведение, более всего плата за воду возрастёт в Чебоксарах, Новочебоксарске и Лапсарском поселении Чебоксарского района — на 25%. В структуре коммунальных услуг плата за воду составляет 5,8−13,8%.

«С 2016 года законодательно изменён подход к тарифному регулированию: от ограничений роста тарифов на конкретные услуги осуществлён переход к регулированию через долгосрочное планирование расходов граждан на оплату коммунальных услуг, то есть ограничивается только изменение совокупной платы граждан. Если в предыдущие годы правительством и Федеральной службой по тарифам устанавливались предельные индексы изменения тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, то с этого года это ограничение снято. Остаётся ограничение данных предельных индексов только по услуге электроснабжения и таким образом есть один индекс — индекс изменения совокупной платы граждан, в рамках которого мы сегодня устанавливаем все тарифы на коммунальные услуги», — пояснила на брифинге замглавы Госслужбы по тарифам Чувашии Марина Кадилова.