Берлин, 27 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на заседании Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что необходимо предотвратить выход других стран из ЕС вслед за Великобританией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Markus Schreiber Ангела Меркель

По словам Меркель, результатом британского референдума о членстве в ЕС стала обеспокоенность финансовых рынков — они больше не поддаются урегулированию.

Канцлер ФРГ также призвала власти ЕС укрепить границы блока, усилить безопасность и создать новые рабочие места.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.