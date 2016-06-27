Меркель призвала предотвратить выход из ЕС других стран
Берлин, 27 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на заседании Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что необходимо предотвратить выход других стран из ЕС вслед за Великобританией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам Меркель, результатом британского референдума о членстве в ЕС стала обеспокоенность финансовых рынков — они больше не поддаются урегулированию.
Канцлер ФРГ также призвала власти ЕС укрепить границы блока, усилить безопасность и создать новые рабочие места.
Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.