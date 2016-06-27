Екатеринбург, 27 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. По факту крушения вертолёта Ми-2, произошедшего 21 июня в Свердловской области, возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте Следственного комитета России.

Billyhill Вертолёт Ми-2

Крушение вертолёта произошло 21 июня в 19:52 местного времени (17:52 мск) в Екатеринбурге на территории областной клинической больницы № 1. Ми-2, который доставил в больницу пациента из Бисертского городского округа, совершал взлёт. Произошло крушение, причины которого в настоящее время выясняются. Вертолёт получил повреждения: у него сломаны лопасти и отпала хвостовая часть.

«Согласно предварительным данным, представленным собственником вертолета «Ми-2» — ООО «Уральский завод строительных профилей», ущерб, причиненный ему повреждением воздушного судна, составляет не менее 5 млн. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Следствие рассматривает две версии произошедшего: техническая неисправность вертолёта и ошибка пилотирования. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).