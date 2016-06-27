Москва, 27 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день есть ряд процедур, которые позволяют отправить в отставку губернатора без ожидания решения суда в его отношении. Об этом 27 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Никита Белых

«[Дожидаться решения суда] совершенно необязательно. Конечно, существуют разные формулировки, которые главе государства позволяют отрешить от должности действующего главу региона», — сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, «какую именно [формулировку] выберет президент и выберет ли — это его решение, и пока оно не принято».

При этом Песков не стал говорить, знал ли президент РФ Владимир Путин об операции следственных органов в отношении Никиты Белых, которая велась с 2014 года: «Президент пока каких-либо кадровых решений не принимал, в случае и когда оно будет принято, мы соответствующим образом проинформируем».

Напомним, глава Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня в одном из ресторанов Москвы при получении взятки на сумму 400 тысяч евро. 25 июня Белых был арестован на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в ночь на 4 марта 2015 года в своем рабочем кабинете. Решение о его отстранении от должности «в связи с утратой доверия» президент России Владимир Путин принял 25 марта.

Глава Коми Вячеслав Гайзер арестован 20 сентября 2015 года. Спустя 10 дней Владимир Путин подписал указ о его досрочном прекращении полномочий. Также в связи с утратой доверия.