Казань, 27 июня, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Гражданам, купающимся в необорудованных для этого водоемах, грозит штраф. За несовершеннолетних, отправившихся плавать без присмотра взрослых, ответственность понесут родители, сообщает 27 июня мэрия Казани.

РудикВдонск Купаться запрещено

В соответствии со статьей 3.10 КоАП Татарии, нарушители, не обращающие внимания на предупреждения «Купаться запрещено», наказываются штрафом от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

В каждом районе республики созданы мобильные патрульные группы, куда входят инспекторы отдела безопасности на водных объектах, представители полиции, ОСВОДа и администрации. Во время рейдов патрули предупреждают о штрафах за купание посетителей «диких» пляжей.

Как отметил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Татарии Юрий Венедиктов, с начала купального сезона в водоемах региона утонуло 27 человек, включая 6 детей. С начала года в Татарии на воде погиб 41 человек. В прошлом году за ото же период погибших было больше — 48 человек, однако в этом году в два раза больше случаев гибели на воде детей.