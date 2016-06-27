Архангельск, 27 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Архангельской области по итогам пяти месяцев текущего года отмечается снижение аварийности на дорогах региона. Однако, на общем фоне снижения аварийности в ряде муниципальных образований региона ситуация на дорогах продолжает оставаться напряженной. Всего за январь-май 2016 года зарегистрировано 487 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 43 человека, 658 получили травмы. Число ДТП снизилось на 13%, погибших на 15%. Такую статистику на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения озвучил начальник управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области Алексей Максимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

По его информации, положительная тенденция по снижению аварийности на дорогах области сохраняется, но в отдельных муниципальных образованиях статистика аварийности растёт. Непростая ситуация сохраняется на юге области — в Устьянском и Котласском районах. Например, в Устьянах число аварий за пять месяцев 2016 года увеличилось с 4 до 18. На дороге Шангалы — Квазеньга — Кизема зафиксировано десять ДТП. Причиной части из них стали дефекты покрытия и отсутствие разметки. В настоящее время на проблемных участках выполнен ремонт, нанесена разметка.

«В минувшем году на территории региона из 2608 пешеходных переходов 737 не отвечали требованиям российских стандартов. Всего было переоборудовано 60 переходов на региональных трассах и 37 на местных дорогах. В 2016 году работа продолжается», — сказал Максимов.