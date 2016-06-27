Махачкала, 27 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Участник ансамбля «Лезгинка» Исамудин Раджабов был убит в Махачкале в ночь на воскресенье, сообщил ИА REGNUM 27 июня источник в правоохранительных органах Дагестана. В ходе возникшего скандала с местным жителем Раджабов получил множественные колотые раны, несовместимые с жизнью.

dancedb.ru Ноги танцовщиков лезгинки

Конфликт произошел между подозреваемым и Раджабовым из-за того, что артист ансамбля отказался его подвести. Мужчина 20 раз ударил жертву ножом, затем погрузил в машину и отвез в село Сергокала. Как сообщил источник, мужчина уже сознался в содеянном, сам позвонив в дежурную часть МВД.

Как сообщает на своей официальной странице в Фейсбуке известная дагестанская певица Лариса Гаджиева, Исамудин Раджабов в свободное время подрабатывал частным извозом. По ее же словам, преступника в полицию сдал его отец, сам бывший сотрудник правоохранительных органов.

Отметим, погибший являлся народным артистом Дагестана и лауреатом Государственной премии Дагестана.