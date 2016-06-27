Тбилиси, 27 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели заявляет, что участие грузинских военных в преступлениях, совершенных в Центрально-Африканской Республике, не подтвердилось. Как заявила Хидашели журналистам 27 июня, об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного как в Грузии, так и в ЦАР.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Требуем извинений

Подробно вдаваться в детали расследования она не стала, но подчеркнула, что грузинская сторона потребует извинений за ложные обвинения в адрес своих военнослужащих. Министр ожидает, что эти извинения прозвучат с той же трибуны, с которой грузинским военным было предъявлено обвинение.

Как известно, в начале февраля 2016 года международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о фактах насилия над несовершеннолетними жителями ЦАР, в которых вместе с миротворцами ООН подозревались и военнослужащие Миссии ЕС в ЦАР, в том числе и несущие службу в этой миссии грузинские военнослужащие. На основании доклада Human Rights Watch на место отправились эксперты Управления ООН по внутреннему мониторингу, которые установили факты сексуального насилия над несовершеннолетними.

После заявления Human Rights Watch и ООН грузинская сторона подключилась к проводимому по данным фактам расследованию и направила в ЦАР своих экспертов.

Сегодня министр обороны утверждает, что следствие подтвердило невиновность грузинских военных, и требует официальных извинений за ложные обвинения.