Волгоград, 27 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Волгограде — очередная коммунальная авария. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 27 июня, на этот раз хлопот коммунальщикам доставил Ворошиловский район.

pixabay.com Нет воды

Аварийное отключение от горячего водоснабжения здесь произошло сегодня рано утром в связи с резким падением давления в сетях горячего водоснабжения. В зону отключения попали 140 жилых домов. Кроме того, без горячей воды остались 28 образовательных учреждений, среди которых 19 детсадов и девять школ, а также шесть лечебных заведений Ворошиловского района.

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В настоящее время аварийные работы по устранению последствий аварии продолжаются. По информации МУП «ВКХ», одновременно производится переключение всех потребителей на другие источники. Планируется, что водоснабжение потребителей будет восстановлено к середине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года крупная авария произошла на новом водоводе в центре города. Без живительной влаги остались три района областного центра. Как установлено, прорыв на Набережной им. 62-й Армии произошел в месте сварного шва, где была поставлена муфта — работы проводились в январе 2016 году. Как отметили в мэрии, проект в установленном порядке прошёл государственную экспертизу.