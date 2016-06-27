Москва, 27 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Телекоммуникационная компания «Вымпелком» к концу 2017 г. планирует перевести 50−70% персонала на формат частичной работы вне офиса. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали участники рынка и подтвердили в самой компании.

pixabay.com Работа вне офиса

«За счет этого оператор рассчитывает отказаться примерно от трети арендуемых офисных площадей и, став «инновационным работодателем», подготовиться к наступающему кадровому кризису, спровоцированному демографическим провалом 1990 г», — говорится в сообщении.

Директор по организационному развитию «Вымпелкома» Елена Ешилова сообщила, что в конце 2015 года компания «Вымпелком» запустила пилотный проект BeeFREE. В нем приняли участие около 3 сотен сотрудников — они частично перешли на работу вне офиса.

При этом 22% участников в ходе опроса отметили повышение своей производительности, а 64% сообщили, что она осталась неизменной.

Добавим, что в российской столице уже около 8 сотен сотрудников компании подписали приложение к трудовому договору, позволяющее им присоединиться к BeeFREE, в регионах — около 1,5 тыс.

В течение 12 месяцев проект будет запущен в 36 городах страны, пишет газета.