Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Кассовый зал Финляндского вокзала в Петербурге пришлось эвакуировать из-за подозрительных предметов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 июня представители Октябрьской железной дороги.

visual.rzd.ru Зал Финляндского вокзала, откуда отправляются пассажиры «Аллегро» (фото РЖД)

В зале, откуда отправляются пассажиры скоростного международного поезда «Аллегро» (Санкт-Петербург — Хельсинки), нашли две сумки, оставленные без присмотра.

Около 10:30 людей вывели из зала, специалисты обследовали сумки и не обнаружили внутри опасных предметов.

Во время проверки, которая длилась до 12:00, вокзал продолжал работать в штатном режиме: поезда принимались и отправлялись.