Киров, 27 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере губернатора Никиты Белых, заявил, что его не пускают к клиенту, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Прохоров пояснил, что собирался встретиться с Белых в СИЗО: адвокат намеревался поговорить с клиентом об обжаловании ареста. Но следователь, к которому Прохоров обратился за разрешением на встречу с подзащитным, отказался встретиться с адвокатом. Не смог защитник дозвониться и до остальных членов следственной группы.

«Таким образом, защита лишена права допуска к Белых», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белых был арестован 24 июня в одном из ресторанов Москвы. По версии следствия, он получил взятку в 400 тысяч евро. Взамен он должен был предпринять действия, выгодные лицу, которое совершило подкуп, в интересах АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания.

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Защита Белых намерена обжаловать решение на том основании, что дело было якобы возбуждено незаконно: его, как утверждает защита, должны были возбудить в особом порядке — лично глава управления Следственного комитета субъекта РФ, а не старший следователь, как произошло с Белых. В СК РФ заявили, что уголовное дело в отношении чиновника возбуждено на законных основаниях.

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27 июня в Кировской области был назначен исполняющий обязанности губернатора — заместитель главы региона Алексей Кузнецов.