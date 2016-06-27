Ставрополь, 27 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум.



fedi Водопроводный кран

Из бюджета Ставропольского края будут выделены дополнительные средства на ремонт водовода через реку Кубань. Его повреждение оставило без воды жителей восьми поселений Кочубеевского района Ставропольского края. О выделении средств речь шла 27 июня на совещании в региональном правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Уже сейчас идет подготовка к ремонтным работам, сообщил первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалёв. Уже сейчас к месту аварии направлена техника, оборудован городок для строителей.

«Срок восстановления должен быть минимальным», — высказал прогнозы первый вице-премьер.

«Нам предстоит отремонтировать участок более 150 метров над рекой Кубань. Сразу после того, как будут согласованы инженерные решения, мы выделим дополнительные средства на ремонтно-восстановительные работы», — сказал Ковалёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 25 июня, в 17:30 из-за подмыва опоры воздушного водовода упала водопроводная труба над рекой Кубань между станицей Барсуковской и селом Балахоновское.

Население восьми поселений Ставрополья осталось без воды. Это село Балахоновское, село Галицино, аул Карамурзинский, хутор Ураковский, село Заветное, хутор Екатериновский, село Вревское, хутор Первоказьминский и хутор Херсонский.

Населению сразу начали подвозить воду 15 водовозами на 18 пунктов выдачи воды. 26 июня с 08:00 в Кочубеевском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация». Работает оперативный штаб.

Для ликвидации последствий ЧС привлечены 43 человека 28 единиц техники. Ведётся постоянный мониторинг необходимого количества воды для местного населения.