Москва, 27 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Период развала СССР с периодом выхода Великобритании из Евросоюза сравнивать нельзя, однако непредсказуемость обеих эпох налицо. Об этом 27 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Турбулентность». Реж. Роберт Батлер. 1997. США Турбулентность

«Многие помнят период развала Советского Союза, этот период неопределенности. Конечно, прямые параллели проводить было бы неразумно, но определенное турбулентное, непонятное и непредсказуемое время налицо, и мы знаем что в истории разных государств такие времена бывают», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не дают прогнозов относительно судьбы ЕС после выхода Великобритании, однако «хладнокровно фиксируют» разнородные заявления в этом отношении: «Мы ничего не допускаем, это не наше дело абсолютно».

Песков отметил, что, как заявлял президент РФ Владимир Путин, вопросы о выходе Великобритании из ЕС являются внутренним делом самих британцев и Брюсселя: «Россия здесь, безусловно, не намерена никоим образом вмешиваться и как-то обозначать свою причастность; об этом речи не идет и идти не может».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что представители Кремля «просто хладнокровно фиксируют заявления и решения, которые принимаются в эти дни в Шотландии, различные кампании по сбору подписей и так далее»: «Мы фиксируем заявления, которые звучат из британского парламента. Они же весьма противоречивы. И именно основываясь на этом мы говорим, что ситуация достаточно пока непонятная и непредсказуемая».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.