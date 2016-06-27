Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подвели итоги фестиваля «Рыбная неделя», проходившего на протяжении прошлой недели сразу на пяти площадках в разных районах города. За семь дней фестиваль посетили 250 тыс. человек, которые приобрели 300 тонн рыбы. Об этом сегодня, 27 июня, ИА REGNUM сообщила пресс-служба фестиваля.

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Фестиваль проводился при поддержке Федерального агентства по рыболовству и правительства Санкт-Петербурга в рамках программы мероприятий под федеральным некоммерческим брендом «Русская рыба». Ранее два таких фестиваля уже прошли в Москве.

В дни проведения мероприятия ведущими шеф-поварами Петербурга проведено 126 мастер-классов по созданию рыбных блюд и приготовлено 2600 порций петербургской версии так называемой «марсельской ухи», которую варят из нескольких видов рыб, овощей и даже апельсинов.

В Петербург свою продукцию привезли и продали более 40 рыбодобывающих и рыбообрабатывающих предприятий, представив 150 наименований отечественной рыбы и морепродуктов. «Рыба продавалась по цене на 10−20% ниже рыночной, кроме того, были организованы специальные промоакции», — подчеркнули в пресс-службе фестиваля.

Кроме того, к фестивалю присоединился и целый ряд городских ресторанов, предложивших своим посетителям рыбные сеты и несвойственные Петербургу сорта рыбы, например, черноморскую барабульку.