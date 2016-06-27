Вологда, 27 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Вологодские следователи определились с объемом окончательного обвинения по делу главного врача вологодской поликлиники №4. Ему предъявлено обвинение в многочисленных злоупотреблениях должностными полномочиями и в получении взяток от подчиненных.

unise.ru Непорядочный врач

Руководителя поликлиники задержали по материалам регионального УФСБ за взятки. По версии следствия, обвиняемый получал деньги от шестерых подчиненных за покровительство и попустительство по службе. Врач начислял им премии, которые в итоге передавались ему. Таким образом он получил более 1,2 миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Кроме того, нечистый на руку медик помогал частной клинике своей супруги, отправляя туда работать своих подчиненных. При этом их труд оплачивался за счет городской поликлиники.

«В 2012—2015 годах обвиняемый организовывал исследование анализов, поступавших в частную клинику «Авиценна», в лабораториях городской поликлиники и еще двух бюджетных учреждений здравоохранения. Это делалось на безвозмездной для «Авиценны» основе. Кроме того, врачи Вологодской городской поликлиники №4 по его указанию вели прием в ООО «Авиценна» в свои рабочие часы. Их труд также оплачивался за счет средств городской поликлиники, как и оплата сверхурочных часов работникам лаборатории за проведение анализов для «Авиценны». Общая сумма причиненного таким образом ущерба составила 21 миллион рублей», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СК Наталья Летенкова.

Следователи провели обыски дома и на работе у врача, а также в помещениях частной клиники ООО «Авиценна». В настоящий момент врачу предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями ч. 1 ст. 285 УК РФ, а также во взятках по (ч. 1,2,5 ст. 290). Сейчас он находится под стражей. По инкриминируемым статьям медику грозит до 12 лет лишения свободы.