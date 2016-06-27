Владимир, 27 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. 26 июня во Владимире состоялся пикет по сбору подписей граждан против принятия федерального законопроекта № 953 369−6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила активист Владимирского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Галина Соловьева. Мероприятие проходило в течение трех часов в городском парке культуры и отдыха — в так называемой зоне «гайд-парк», где можно собираться без уведомления властей. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов мероприятия, до этого администрация города Владимира отказала активистам РВС в проведении пикета в более людном месте.

фото Галины Соловьевой Пикет по сбору подписей в городском парке

Несколькими днями ранее, 20 и 21 июня, во Владимире напротив здания администрации Владимирской области были проведены одиночные пикеты активистов РВС с призывом к населению обратить внимание на принимаемые законы.

«Данным законопроектом предлагается декриминализовать статью 116 УК РФ и только в административном порядке наказывать за лёгкие побои. Однако эти изменения не коснутся близких родственников. Получается, что простой шлепок ребёнку со стороны родителей может закончиться их уголовным преследованием. Это просто возмутительно! Отрадно, что люди, несмотря на жару, с вниманием отнеслись к информации и интересовались подробностями», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Галина Соловьева.

В ходе пикета собрано несколько десятков подписей. Сбор подписей организаторы обещают продолжить уже частным образом, не исключено, что будут и еще пикеты. Примечательно, что по поводу принятых Думой поправок в УПК недоумевали и «стражи порядка», которые приходят с проверкой на каждое общественное мероприятие РВС. Полицейские, по словам общественников, «надеялись на адекватный подход к этому вопросу со стороны Совета Федерации и президента».

Добавим, что подобные пикеты 26 июня прошли не только во Владимире, но и других регионах РФ.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроекты, против которых активно выступали общественники и представители родительских организаций. Ранее Общественная палата России дала проектам законов отрицательный отзыв и не рекомендовала их принимать в таком виде. Документ прошел уже три чтения в Думе, и теперь он должен получить одобрение Совета Федерации, после чего под ним поставит подпись президент Российской Федерации.