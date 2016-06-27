Великий Новгород, 27 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В прокуратуре Новгородской области подвели итоги горячей линии по вопросам условий пребывания детей в оздоровительных лагерях области, которая состоялась 24 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ходе горячей линии поступили три звонка от граждан по вопросам нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также неудовлетворительных условий проживания детей в детском оздоровительном лагере «Дзержинец».

Участники военно-спортивной игры «Зарница». 1970-е

«По всем обращениям будут проведены проверки, при выявлении нарушений закона приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, детский оздоровительный центр «Дзержинец» (переименованный в «Зарницу») находится в Батецком районе Новгородской области. В лагере ежегодно проводились профильные смены «Зарница. Школа безопасности».

Напомним также, что ранее претензии контролирующих органов во главе с детским омбудсменом региона Еленой Филинковой вызвал ещё один профильный военно-патриотический лагерь — «Вымпел-Заручевье» в Поддорском районе. Проверяющим не понравилась труднодоступность лагеря.

Внеплановые проверки всех детских оздоровительных лагерей Новгородской области проводятся в связи с трагическими событиями на Сямозере в Карелии.