Москва, 27 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин затронет тему грядущих выборов и ответственности партии. Об этом 27 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

archive.government.ru Владимир Путин выступает на съезде «Единой России». 2011

«Я не буду сейчас анонсировать его выступление, но очевидно, что, естественно, это выступление будет посвящено грядущим выборам, будет посвящено партии, ответственности партии», — сказал Песков.

По его словам, «Единая Россия» является партией власти, и в этой связи на съезде речь пойдёт об «ответственности власти за деятельность, за принимаемые решения, за методы политической борьбы».

Песков не исключил, что глава государства также затронет «основные проблемы, на которых партия должна сконцентрироваться с точки зрения президента», поскольку он был «инициатором процесса создания партии, он является лидером этой партии и, конечно, на съезде, где принимаются решения о предвыборной программе, списки кандидатов, вполне объяснимо участие главы государства».

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что президент не только выступит сам, но и послушает выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, после чего проведёт в Кремле «вереницу рабочих встреч».

Напомним, 27 июня в Москве проходит съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда выступят президент РФ и премьер-министр РФ, а также будет утверждена программа партии на ближайшую пятилетку. Ожидается также оглашение федеральных списков партии на выборах в сентябре.