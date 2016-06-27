Казань, 27 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В Высокогорском районе Татарии под воду на старице реки Казанки ушел автомобиль Daewoo Nexia. Находившиеся в салоне женщина и 2-летний мальчик погибли, сообщает издание «Бизнес Online».

67.mchs.gov.ru Тонущий автомобиль

ЧП случилось 25 июня в районе поворота на деревню Новое Мамонино. В 20:45 в экстренные службы поступило сообщение об ушедшей под воду иномарке, внутри которой находилась 28-летняя женщина и ее двое детей.

Очевидцу происшествия удалось вытащить из машины шестилетнего сына пассажирки, мальчик остался жив. Спустя 15 минут на место прибыли спасатели, однако помочь находившимся в автомобиле они уже не смогли. Иномарку с телами погибших извлекли из воды в 21:14.