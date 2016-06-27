Киев, 27 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что Украина не может обойтись без поставок электроэнергии из России, не соответствует действительности. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на своей странице в соцсети Facebook.

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«Ни блэкаута, ни «все пропало» не состоится, — написал министр. — Наследство оставили непростое, но 2 месяца мы работаем, а не сопли жуем. Поэтому на сегодняшний день у нас не минус 2 000 мегаватт (как прогнозировали еще в начале летнего периода), а плюс 2 200».

Насалик добавил, что на данный момент Украина в «ежегодной помощи от РФ не нуждается».

Ранее ряд СМИ сообщил, что Украина не справляется с жарой силами собственных энергомощностей. В связи с чем Киев вновь намерен импортировать электроэнергию из России в рамках технической помощи.

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