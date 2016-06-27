Москва, 27 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Цены на нефть получили поддержку после того, как Baker Hughes зафиксировала падение числа буровых. Предыдущие две недели их число увеличивалось, и пошли дискуссии о том, что цены в области $50 за баррель могут спровоцировать рост добычи со стороны сланцевых компаний. Однако эта тенденция пока не получает продолжения. Судя по всему, $50 не выглядит очень привлекательно, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«При этом стоит отметить, что контракты отыграли значительную часть потерь, которые понесли после объявления итогов референдума в Великобритании. Такая их динамика вдохновляет и сигналит о том, что в краткосрочной перспективе фактор Brexit не воспринимается рынком как угроза состоянию спроса и предложения», — отметил Полховский.

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«Однако поводов для масштабного роста также нет. В США продолжается сезон отпусков и возможно дальнейшее падение запасов, но это в большей степени уже заложено в цены. В Канаде постепенно возвращаются к работе компании, остановившие добычу из-за лесных пожаров. В общем, диапазон колебаний 47−55 долларов за баррель по-прежнему выглядит как вполне адекватный для текущего состояния новостного фона», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня цены на нефть растут после резкого снижения 24 июня (на 5%). Так, по данным Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне в 11:00 по мск прибавляли 2,8% и находились на уровне 49,33 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI прибавлял 1,5% до 47,80.