«Brexit – не угроза нефти»
Москва, 27 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Цены на нефть получили поддержку после того, как Baker Hughes зафиксировала падение числа буровых. Предыдущие две недели их число увеличивалось, и пошли дискуссии о том, что цены в области $50 за баррель могут спровоцировать рост добычи со стороны сланцевых компаний. Однако эта тенденция пока не получает продолжения. Судя по всему, $50 не выглядит очень привлекательно, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.
«При этом стоит отметить, что контракты отыграли значительную часть потерь, которые понесли после объявления итогов референдума в Великобритании. Такая их динамика вдохновляет и сигналит о том, что в краткосрочной перспективе фактор Brexit не воспринимается рынком как угроза состоянию спроса и предложения», — отметил Полховский.
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«Однако поводов для масштабного роста также нет. В США продолжается сезон отпусков и возможно дальнейшее падение запасов, но это в большей степени уже заложено в цены. В Канаде постепенно возвращаются к работе компании, остановившие добычу из-за лесных пожаров. В общем, диапазон колебаний 47−55 долларов за баррель по-прежнему выглядит как вполне адекватный для текущего состояния новостного фона», — полагает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня цены на нефть растут после резкого снижения 24 июня (на 5%). Так, по данным Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне в 11:00 по мск прибавляли 2,8% и находились на уровне 49,33 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI прибавлял 1,5% до 47,80.