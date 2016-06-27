Екатеринбург, 27 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по фактам действий сотрудников ЖСК «Авиатор», который собирал средства пайщиков на строительство жилого комплекса «Кольцовский», расследуется два уголовных дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в органах прокуратуры.

severpost.ru Уголовное дело

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пайщики жилого комплекса «Кольцовский» требуют достроить жильё, в которое они вложили свои деньги. Как следует из письменного ответа прокуратуры Екатеринбурга одной из пайщиц, первое дело против неустановленных сотрудников ЖСК «Авиатор» было возбуждено ещё 26 января 2015 года. Его номер 150 108 005, оно возбуждено по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Дознаватель МВД установил, что неустановленными сотрудниками ЖСК были внесены целевые паи на сумму 64 млн 178 тыс. 698 рублей на строительство жилья совсем в другом конце города, на Уралмаше.

Теперь это дело приостановлено. А ещё одно возбудили уже в 2016 году, по факту присвоения денежных средств пайщиков ЖСК «Авиатор», собранных на возведение жилого комплекса «Кольцовский». Деньги были присвоены в период с октября 2012 по октябрь 2015 года, сумма похищенного составила более 1 млн. рублей. Это дело также возбудила полиция. Постигнет ли его судьба предыдущего, покажет время.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, многострадальный жилой комплекс находится на улице Бахчиванджи, 15. В середине 2015 года строительство было приостановлено в связи с нехваткой денег. Это повлекло за собой протесты пайщиков.

На достройку комплекса необходимо порядка 80 млн рублей. Областные власти ранее отчитались о том, что нашли инвестора.