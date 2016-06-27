Донским казакам выдают удостоверения государственного образца: фоторепортаж
Ростов-на-Дону, 27 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В станице Старочеркасской Ростовской области под сводами старейшего храма — Воскресенского войскового собора — состоялась торжественная церемония вручения удостоверения казака государственного образца. Первые 59 представителей реестровых казачьих обществ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» получили документ из рук Войскового атамана Виктора Гончарова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
«Это для нас очень важно, потому что теперь из разряда людей, увлекающихся казачеством, мы переходим в разряд слуг государевых, как это было исстари. Особенно важно, что долгожданное событие прошло в стенах храма, помнящих донских атаманов, российских императоров. Церемония важна как исторически, так и духовно», — отметил атаман ГКО «Таганрогское» Сергей Чаленко.
Удостоверение казака подтверждает членство в реестровом казачьем обществе, чин и занимаемую должность. Документ имеет несколько степеней защиты, заверен печатью Войска Донского и военного комиссариата региона. В документ внесены основные сведения о владельце, включая данные о военной службе.
«В процессе возрождения и становления казачества вся документация совершенствуется. Удостоверение реестрового казака, взявшего на себя обязательства по несению государственной или иной службы, предусматривает выполнение данной клятвы. Уверен, что казаки запомнят эту церемонию на всю жизнь», — председатель общественного совета при комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области казачий генерал Александр Бирюков.
Отметим, что сверка данных представителей реестровых казачьих обществ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» продолжается. Удостоверения будут выданы всем казакам.