Ростов-на-Дону, 27 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В станице Старочеркасской Ростовской области под сводами старейшего храма — Воскресенского войскового собора — состоялась торжественная церемония вручения удостоверения казака государственного образца. Первые 59 представителей реестровых казачьих обществ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» получили документ из рук Войскового атамана Виктора Гончарова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Воскресенский войсковой собор – храм, построенный казаками

Булатова Екатерина ИА REGNUM Бюст легендарного атамана Матвея Платова

Булатова Екатерина ИА REGNUM Войсковой атаман Виктор Гончаров вручает документ

«Это для нас очень важно, потому что теперь из разряда людей, увлекающихся казачеством, мы переходим в разряд слуг государевых, как это было исстари. Особенно важно, что долгожданное событие прошло в стенах храма, помнящих донских атаманов, российских императоров. Церемония важна как исторически, так и духовно», — отметил атаман ГКО «Таганрогское» Сергей Чаленко.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Удостоверение казака

Удостоверение казака подтверждает членство в реестровом казачьем обществе, чин и занимаемую должность. Документ имеет несколько степеней защиты, заверен печатью Войска Донского и военного комиссариата региона. В документ внесены основные сведения о владельце, включая данные о военной службе.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Донские казаки

Булатова Екатерина ИА REGNUM Погоны атамана Калмыцкого округа

Булатова Екатерина ИА REGNUM Напутственное слово Войскового атамана

«В процессе возрождения и становления казачества вся документация совершенствуется. Удостоверение реестрового казака, взявшего на себя обязательства по несению государственной или иной службы, предусматривает выполнение данной клятвы. Уверен, что казаки запомнят эту церемонию на всю жизнь», — председатель общественного совета при комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области казачий генерал Александр Бирюков.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Трофей Азовского осадного сидения (1637 – 1641)

Отметим, что сверка данных представителей реестровых казачьих обществ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» продолжается. Удостоверения будут выданы всем казакам.