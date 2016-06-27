Хельсинки, 27 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В следующие десять лет Европейский союз не должен стать заложником выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил сегодня, 27 июня, министр экономического развития Финляндии Олли Рен, сообщает финское издание HelsinkiTimes.

pixabay.com Небезоблачное будущее

По его словам, Брюссель должен включить «инстинкт самосохранения». Для Европы и Финляндии критически важно продолжить развитие Евросоюза и восстановить отношения между ЕС и Великобританией. Как отметил Рен, Брюссель должен сосредоточиться на укреплении мира и безопасности, устойчивом росте и вопросах занятости.

Европейский союз был создан для определенной цели, которая по-прежнему остается актуальной, убежден министр. «Созданная ЕС открытость мировой экономики и внутренних рынков, свободная торговля имеют жизненно важное значение для национальной экономики Финляндии, особенно для экспорта и рабочих мест», — подчеркнул Олли Рен.

Результаты прошедшего в Великобритании референдума привели в тонус евроскептиков Финляндии. Всего за несколько дней под петицией с требованием проведения референдума о членстве страны в Евросоюзе оставили свои подписи более 12 тысяч человек.