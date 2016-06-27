Южно-Сахалинск, 27 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Двое рыбаков, пропавших ранее в Южно-Курильском районе, подобраны судном неподалеку от Японии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

kremlin.ru Остров Кунашир

Информация о том, что работники рыболовного предприятия, поиски которых велись с 20 июня, находятся на судне «Fresh Shuttle», поступила на горячую линию МЧС днем 26 июня. Данные подтвердила и береговая охрана Японии.

«Состояние рыбаков удовлетворительное», — отмечают в МЧС. 27 июня в 09:00 судно прибыло в японский порт Вакканай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об пропаже рыбаков 43 и 26 лет стало известно вечером 19 июня. Мужчины отправились на резиновой лодке к мысу Лесистый на острове Кунашир, однако до места так и не добрались. Поиски рыбаков вели их коллеги, а также сотрудники МЧС и пограничного управления.